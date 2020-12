GF Vip, concorrente in crisi prepara la valigia: “Vado via” – VIDEO

GF Vip, una concorrente in crisi prepara la valigia: il Video sta spopolando proprio in queste ore sul web.

Sono ore caldissime all’interno della casa del Grande Fratello Vip dopo la puntata di ieri sera. Sotto i riflettori è finita sicuramente Dayane Mello, che ha avuto screzi con diversi inquilini della casa più spiata d’Italia: la bellissima modella brasiliana classe ’89 ha discusso con Andrea Zelletta, Giulia Salemi e addirittura con quella che sembrava la sua amica del cuore, ovvero Rosalinda Cannavò. Dayane ha dimostrato in più occasioni di essere particolarmente schietta ed energica nelle sue uscite, ma gli altri concorrenti del GF Vip non ne possono più dei suoi comportamenti.

GF Vip, Dayane Mello minaccia di andare via: il Video

Dayane Mello, dunque, non ha retto la pressione e ad un certo punto ha minacciato di lasciare la casa del GF Vip e di abbandonare il programma. In uno dei filmati che stanno circolando in queste ore sul web, si vede Stefania Orlando rivolgersi ad Andrea Zelletta e dire: “C’è Dayane che sta facendo la valigia e vuole andare via“. Per il momento, la sudamericana è ancora in casa ma non sono esclusi colpi di scena da qui alle prossime ore.