Spagna chi rifiuta il vaccino sarà registrato, una nuova manovra è stata annunciata dal governo iberico in questo momento.

Il Covid-19 sta facendo sempre più paura. In un momento così delicato, infatti, potremmo star per vivere l’inizio di una potente terza ondata, che si manifesterebbe a gennaio. Nel peno della stagione in cui l’influenza ha il suo picco massimo. Per questo motivo è assolutamente necessario stare attenti e fare il massimo per rispettare tutte le regole e le imposizioni che sono state emanate dai singoli governi e dalle autorità territoriali. Abbassare la guardia in questo momento e comportarsi male certamente non farà altro che aumentare il rischio di una terza ondata, a cui l’Italia e nessuno di noi è pronto. Intanto si parla con sempre maggior insistenza del vaccino per il Covid-19, con la speranza che possa esserci una vera e propria rivoluzione, un nuovo momento storico in queste pagine di pandemia. Ma è già polemica.

Spagna, chi rifiuta vaccino sarà registrato in un file governativo

Sono tanti coloro che no si fidano del vaccino e che temono che possano esserci effetti collaterali importanti o danni decisivi al nostro sistema. Tra scetticismo e tesi del complotto, in tanti hanno annunciato che il vaccino potrebbe anche farci male e che non vorranno iniettarsi nulla.

La Spagna ha preso una decisione che è certamente storico e che ha alzato un vero e proprio polverone. Ha infatti comunicato che chi non vorrà farsi iniettare il vaccino verrà registrato in un file governativo, che verrà tenuto segreto e che rispetterà le persone ai sensi delle leggi per la tutela della privacy.