Usa, sparatoria in Illinois causa tre morti: colpi esplosi in un bowling

Serata di terrore negli Usa, dove in seguito ad una sparatoria, tre persone hanno perso la vita in Illinois, il vaso in un bowling.

Notte di paura in Illinois, dove in seguito ad una sparatoria tre persone hanno perso la vita. Infatti un uomo ha improvvisamente aperto il fuoco in un bowling. In seguito ai colpi di arma da fuoco, altre tre persone sono rimaste ferite. Il tutto è accaduto poco dopo le ore 19, a Rockford, nello stato al Nord-Est degli Stati Uniti.

Al momento una persona sarebbe sospettata di aver aperto il fuoco, ed è in custodia dalle forze dell’ordine, in attesa di nuove indagini sul caso. Un appello è arrivato direttamente da Tom McNamara, sindaco di Rockford, che ha chiesto ai cittadini di collaborare sulle indagini, per capire prima chi abbia fatto partire i colpi da fuoco che hanno causato i tre morti.

Sparatoria in Illinois, il sindaco di Rockford: “Sono arrabbiato e rattristato”

Dopo la sparatoria in Illinois, il sindaco di Rockford ha deciso di parlare ai microfoni per dire la sua. Infatti Tom McNamara ha affermato: “Sono arrabbiato e rattristato dalla violenza di questa sera a Don Carter Lanes (la via della sparatoria in città), il mio pensiero va alle famiglie di coloro che hanno perso i propri cari“.

Inoltre con un comunicato il sindaco ha affermato che sono ancora a lavoro gli investigatori, per capire come e quando sia stato aperto il fuoco. Per McNamara il lavoro degli agenti è stato ineccepibile, con gli investigatori ancora a lavoro per capire che cosa sia successo. Inoltre stando alle prime notizie oltreoceano, tra le tre vittime ben due sarebbero dei teenager. Al momento, però, non si sa nè l’età precisa delle vittime nè l’età dei tre feriti.