Terribile lutto per Paola Perego: è morto l’adorato padre. Ad annunciarlo la società di management del marito Lucio Presta

Terribile lutto in casa Perego: è morto l’amato papà di Paola. A dare la notizia è l’agenzia di management del marito Lucio Presta, l’Arcobalenotre. “Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro”. La conduttrice, invece, si è chiusa nel più assoluto silenzio. L’uomo, 90enne, era malato da tempo ma nelle ultime settimane a preoccupare era stato il Covid-19. “Mi sto sentendo impotente perché mio padre, novantenne, è molto malato. Vorrei rimetterlo in piedi perché non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo”, aveva dichiarato la Perego in un’intervista un po’ di tempo fa.

LEGGI ANCHE—> Morto Brodie Lee aka Luke Harper, famoso wrestler della WWE

Paola Perego legatissima alla sua famiglia

Paola Perego ha spesso raccontato le vicende della sua famiglia. La madre, Alice, ed il padre, Pietro, sono stati insieme 57 anni. “Oggi si amano tanto, ma in passato meno”, aveva ammesso la conduttrice. “Hanno sempre fatto di tutto per non farci mancare nulla. Papà era un falegname, mamma una casalinga. Non mi hanno mai ostacolato nella mia carriera”. La Perego è molto legata ai suoi genitori ed oggi, per lei, il dolore è straziante.

LEGGI ANCHE—> Vaccino Covid, Arcuri: “Tra l’estate e l’autunno ne usciremo”