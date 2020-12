Capodanno in diretta (e in tv) su Radio Jukebox, emittente torinese che trasmette in tutta Italia: a condurre sarà Wlady Tallini

Per dare l’addio al 2020 e chiudere in bellezza un anno che in realtà ha regalato poche gioie avete alcune alternative. Quelle classiche, come ‘L’anno che verrà‘ in diretta su Rai 1 con Amadeus (che intanto lavora su Sanremo 2021) oppure l’ennesima punta in diretta del GF Vip su Canale 5. E quelle alternative: come il Capodanno in diretta su Radio JukeBox condotto da Wlady Tallini.

Il conduttore e speaker torinese è diventato molto noto anche nel resto d’Italia all’inizio di questa decade con pubblicità di suonerie che sono diventati veri tormentoni. Impossibile dimenticare quella del ‘Pulcino io’ e de ‘Le tagliatelle di Nonna Pina’. Ma da sempre è un volto e una voce notissima non solo in Piemonte.

Conduce regolarmente programmi su Primantenna e su RadioJukeBox, sempre in contatto e in linea diretta con il pubblico che è diventato negli anni la sua forza. Sarà così anche la sera del 31 dicembre per un evento che già fin d’ora si annuncia coinvolgente, divertente e spensierato.

Capodanno su Radio JukeBox, tre conduttori per una lunga diretta con il pubblico protagonista

Il Capodanno su Radio JukeBox in realtà è dedicato a tutti i telespettatori e radioascoltatori italiani, perché l’emittente può essere ascoltata ovunque. In più unirà idealmente il nostro Paese grazie alle reti nazionali La Grande Italia (canale 254) dalle 20 e, a partire dalle 22 anche Bom Channel (canale 68).

Previste tante ore di buona musica, tutto il meglio che ha offerto il 2020 ma non solo, e gli auguri in diretta dei telespettatori ai loro cari impossibili da raggiungere fisicamente. Il pubblico potrà intervenire nel corso della trasmissione contattando i numeri 333.9997794 e 333.1565646.

Insieme a Wlady ci saranno anche due altri volti notissimi dello spettacolo torinese e piemontese come Clara Vercelli e Vito Gioia. “Voglio fare in modo che grazie a Capodanno con Radio JukeBox – ha spiegato Tallini al quotidiano CronacaQui Torino – la gente possa salutarsi e interagire con noi in diretta dal Nord al Sud Italia”