Calciomercato Juventus, il bomber va al Real Madrid: bianconeri beffati

Calciomercato Juventus, il bomber è sempre più vicino a trasferirsi al Real Madrid: bianconeri beffati all’ultimo

La Juventus non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, anzi. La vetta della classifica dista 10 lunghezze e l’obiettivo Scudetto si fa sempre più distante. La squadra di Pirlo non ha mai pienamente convinto in questi mesi, e sembra sempre più evidente la necessità di intervenire già nella prossima sessione di calciomercato.

In questo senso, Paratici e Nedved saranno chiamati a grandi sforzi a gennaio, per regalare al loro tecnico una rosa competente sotto tutti i punti di vista. Intanto, un grande obiettivo per l’attacco pare essere sfumato. Stando a quanto riferiscono dalla Spagna, la trattativa sarebbe già stata impostata e potrebbe concludersi nel giro delle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, Haaland vicino al Real Madrid: beffa bianconera

La Juventus non potrà affondare il colpo per Haaland. L’attaccante del Borussia Dortmund pare infatti essere sempre più vicino al Real Madrid, in cerca del grande colpo per tornare ai massimi livelli. Se non nella sessione invernale di calciomercato, per la prossima estate i Blancos contano di chiudere il maxi affare per portare il bomber norvegese in Spagna. Stando a quanto riferisce Defensa Central, infatti, sembra che le Merengues offriranno 50 milioni di euro più il cartellino di Luka Jovic, che non ha mai convinto dal suo arrivo.

Il Borussia Dortmund avrebbe così già un altro attaccante da cui ripartire, e in più riceverebbe denaro utile da reinvestire per rinforzare ulteriormente la rosa in altri reparti del campo. La trattativa potrebbe presto giungere alle fasi finali, togliendo così alla Juventus la possibilità di mettere le mani sul grande attaccante.