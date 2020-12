WhatsApp, la truffa più assurda di sempre: di cosa si tratta

Su WhatsApp spunta la truffa più assurda di sempre. Andiamo a vedere di cosa si tratta e come difendersi dall’attacco dei malintenzionati.

E’ stato un Natale strano per tutti, dove abbiamo preferito fare gli auguri su WhatsApp invece che riunirci in famiglia, proprio a causa del Covid. Questa situazione è stata troppo ghiotta per i malintenzionati internauti, che hanno architettato una nuova truffa proprio su WhatsApp. Così durante le festività non sono pochi i malintenzionati che hanno cercato di far cadere in tranello alcune persone, tramite un semplice messaggio.

Così durante la giornata di Natale è spuntato un nuovo tranello, che vede coinvolte anche alcune multinazionali importanti, ovviamente a loro insaputa. Andiamo quindi a vedere su cosa si basa la nuova truffa, come possiamo difenderci e come evitare che i malintenzionati ci attacchino nuovamente durante queste festività.

WhatsApp, la nuova truffa attraverso una foto: cosa sta succedendo

A Natale è quindi arrivata la nuova truffa di Natale, che in certi casi vede addirittura “coinvolto” il nuovissimo Iphone 12. Ovviamente i malintenzionati proveranno a contattarvi con un messaggio in cui affermano che il malcapitato ha vinto un concorso, e riceverà il nuovo smartphone della Apple. Subito dopo saranno richiesti i vostri dati per procedere al presunto “invio” dell’Iphone 12.

Una votla che avrete inserito anche il numero della vostra carta di credito, per il truffatore il gioco è fatto. Questo non è altro che l’ultimo tentativo di “Phishing” che avviene sull’applicazione. Quindi consigliamo di fare sempre massima attenzione, visto che il messaggio dei truffatori è scritto benissimo ed è in grado di descrivere alla perfezione la modalità di un concorso. Ovviamente consigliamo a tutti di diffidare da tali messaggi, specialmente da quelli che richiedono i vostri dati sensibili o addirittura il numero di carta di credito.