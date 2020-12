Calciomercato Juventus, il possibile post Pirlo: “Voglio allenare Ronaldo”

Calciomercato Juventus, la volontà dell’allenatore è quella di allenare Cristiano Ronaldo. Ecco i possibili scenari di mercato

Un 2020 che si è concluso nel peggiore dei modi per la Juventus, che in poche ore ha perso 6 punti in classifica sulle prime della classe: quelli della vittoria a tavolino con il Napoli e quelli della brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina. La corsa scudetto si fa sempre più complicata per gli uomini di Pirlo, ora a -10 dal Milan di Stefano Pioli.

Per cercare di invertire la rotta al più presto, la società è chiamata ad intervenire nella prossima sessione di calciomercato sin da subito per rinforzare la squadra. L’obiettivo è quello di puntare a giocatori di livello e di esperienza, così da dare all’intera rosa la giusta spinta per puntare ai massimi obiettivi. Intanto, un allenatore di un top club europeo si è sbilanciato, dichiarando di voler allenare Cristiano Ronaldo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio ad Eriksen a gennaio: trovato il sostituto

Calciomercato Juventus, Nagelsmann: “Voglio allenare Cristiano Ronaldo”

Nagelsmann strizza l’occhio alla Juventus. Dopo i complimenti di qualche settimana fa, il tecnico del Red Bull Lipsia ha dichiarato di voler allenare Cristiano Ronaldo. “Sami Khedira mi ha parlato molto bene di lui, nello specifico della sua voglia in allenamento. Si tratta di un grande professionista dentro e fuori dal campo, oltre che essere una persona alla mano” le sue parole riportate da diversi media tedeschi. Una notizia che avvicina il tecnico sulla panchina della Juventus, non contentissima dell’operato di Pirlo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini ha deciso: cessione a gennaio

Le sue dichiarazioni lasciano intendere una grande ammirazione verso i colori bianconeri. Anche a Paratici e Nedved una soluzione del genere potrebbe far comodo, soprattutto per il prossimo anno. Solamente qualche mese fa, il 33enne è arrivato in semifinale di Champions League con il suo Lipsia.