Allegri pronto al ritorno in panchina: c’è una pista caldissima 

Allegri, anno nuovo e vita nuovo: l’allenatore è pronto per il grande ritorno in panchina dopo le vittorie con la Juventus e l’anno sabbatico ormai in conclusione.

Dove allenerà Massimiliano Allegri il prossimo anno? E’ questa la domanda che il mondo del calcio si pone poiché sta per finire l’anno sabbatico tanto desiderato dall’ex Juventus ora anche rimpianto dai tifosi bianconeri. Tuttavia c’è già da depennare una soluzione per l’allenatore toscano: il Paris Saint-Germain, in quanto affidato proprio in questi giorni a Mauricio Pochettino dopo l’esonero di Thomas Tuchel.

Allegri torna in panchina nel 2021?

Così come SportMediaset, ora c’è soprattutto una pista calda per il mister di Livorno: l’Arsenal. Il tecnico Mikel Arteta, infatti, anche è a un passo dall’esonero e in quel caso potrebbe toccare proprio ad Allegri desideroso di un’esperienza britannica dopo anni e anni di Serie A. L’allenatore entrerebbe già a stagione in corso per conoscere rosa e staff, così da fare le più adeguate valutazioni in vista dell’estate e di una rivoluzione in ogni caso inevitabile.