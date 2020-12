La Vita in Diretta, esclusione a sorpresa: non condurrà più il programma

Esclusione a sorpresa per la conduzione nel 2021 della Vita in Diretta. Il direttore di Rai Uno spiega i motivi di questa decisione.

Il programma televisivo la Vita in Diretta è stato riconfermato anche per il prossimo anno, e vedrà di nuovo Alberto Matano cimentarsi nella sua ritrovata veste di conduttore, che nel corso del tempo è stata sempre più apprezzata dai suoi telespettatori. Ha fatto molto discutere però, una clamorosa esclusione da parte di una donna che aveva già partecipato al programma lo scorso anno. Ed erano in molti che si aspettavano fosse riconfermata insieme a Matano per la conduzione. E invece, questa famosa showgirl è stata esclusa a sorpresa.

La Vita in Diretta, esclusione a sorpresa: di chi parliamo?

Di chi parliamo? Di Lorella Cuccarini, conduttrice televisiva e radiofonica. Un’esclusione che sta facendo molto discutere, e a spiegarne il motivo è stato il direttore di Rai Uno Stefano Coletta, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. E la prima cosa che il direttore ci ha tenuto a chiarire, è che non si è trattato di una scelta dovuta alle posizioni politiche della donna, considerate spesso di destra, come invece molti avevano insinuato dopo la notizia che non fosse stata confermata alla guida del programma. Coletta in proposito ha infatti spiegato che “non ci sono ragioni politiche, anzi con Lorella ho un buon rapporto. Semplicemente non mi interessa la conduzione duale: penso che non sia un’idea contemporanea e che i contenitori abbiano fatto il loro tempo. Matano con una narrazione garbata fa spesso il 17/18% di share, più 1,6% rispetto all’autunno scorso”.

La Cuccarini dovrà dunque accontentarsi e consolarsi con Amici, il programma di Maria De Filippi, dove ricopre il ruolo di insegnante di danza.