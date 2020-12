Marika Fruscio si traveste da Babbo Natale: auguri esplosivi – FOTO

La conduttrice e giornalista Marika Fruscio ha fatto impazzire i suoi fan con un augurio di Natale davvero esplosivo

Il Natale è ormai alle porte ed insieme ad esso è arrivato anche il freddo, ma c’è chi prova (e ci riesce) a riscaldare l’atmosfera. Tra questi c’è la provocante ed irriverente giornalista napoletana Marika Fruscio. La donna ha pubblicato un post sul proprio account Instagram e per l’occasione si è vestito da Babbo Natale, ma non uno qualsiasi. Se sotto indossa un pantalone in latex, sopra un reggiseno che fatica a contenere il prosperoso decolleté. La foto ha seriamente messo in difficoltà i suoi fan e non solo, i quali hanno davvero poco spazio per l’immaginazione.

LEGGI ANCHE—> Diletta Leotta, sorpresa in piena notte: fan increduli! – FOTO

Chi è Marika Fruscio

LEGGI ANCHE—> Caterina Balivo scarta i regali in minigonna: cos’è quello? – FOTO

Marika Fruscio è una showgirl e conduttrice nata nel ’79 ad Agrate Brianza, in provincia di Monza, ma dalle origini partenopee. La donna è diventata famosa alcuni anni fa per le promesse di spogliarelli in occasione delle vittorie del Napoli. Negli anni le sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui anche uno con Cristiano Ronaldo e Filippo Inzaghi. Nel 2016 si è sottoposto ad una chirurgia al petto per una riduzione a causa dei problemi fisici che stava accusando. Tra il 2009 e il 2010 è stata una delle corteggiatrici di Marco Stabile a Uomini e Donne.