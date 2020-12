Diletta Leotta, sorpresa in piena notte: fan increduli! – FOTO

Diletta Leotta sorprende tutti i fan di Instagram pubblicando un post alle due di notte circa: in molti si sono straniti. Scopriamo perché

Di solito Diletta Leotta, tra storie e post sul proprio Instagram, riesce sempre a creare scompiglio nella mente dei suoi fan grazie alle sue curve sensuali. Stavolta, però, i suoi seguaci sono rimasti più che altro interdetti. La Leotta, infatti, intorno alle 2 di notte ha postato un’immagine che la ritrae seduta, con gambe accavallate, su una poltrona e con una scaletta in mano. La frase a corredo è “Work Work Work” che, tradotto, sta a significare “lavoro”. Un po’ tardi, insomma, per lavorare ed in molti, notando la cosa, gliel’hanno chiesto nei commenti. Altri, invece, l’hanno criticata accusandola di mettere un certo tipo di immagini solamente per accrescere il proprio profilo che attualmente vanta più di 7 milioni di fan.

LEGGI ANCHE—> Gianluca Vacchi, la figlia neonata deve operarsi: arriva l’annuncio

Classifica degli influencer più seguiti: la posizione di Diletta Leotta

Diletta Leotta, pur essendo amatissima, non è al primo posto nella classifica degli influencer più amati d’Italia. Il trono è largamente occupato da Chiara Ferragni, seguita al secondo dal marito Fedez. Se i Ferragnez sono praticamente irraggiungibili ad ora, dal terzo in poi le differenze son poche. Al terzo troviamo Gianluca Vacchi, insidiato dalla cuoca Benedetta Rossi, quarta, e proprio dalla Leotta, quinta. La top ten, in ordine, prosegue con Gli Autogol, Paola Turani, ClioMakeUp, Valentina Ferragni ed Alice Pagani.

LEGGI ANCHE—> Diletta Leotta, nel pacco regalo spunta un reggiseno: mittente a sorpresa – VIDEO