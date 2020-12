Il Milan dopo essersi classificato campione d’inverno pensa al mercato. Quasi chiusa la trattativa con il difensore.

Finalmente il Milan è tornato ai vertici. Dopo aver piegato la Lazio per 3-2, il gruppo di Pioli festeggia il titolo di campione d’inverno. C’è riuscito stringendo i denti e combattendo. Pesanti, almeno in apparenza, le assenze di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer. Però questo Milan non è dipendente da alcun giocatore e questo lo si è visto dal lavoro di squadra che ha portato i rossoneri a ottenere risultati importanti. Adesso però bisogna intervenire sul mercato, e regalare al tecnico emiliano qualche rinforzo; iniziando dalla difesa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Inter, assist di Raiola: doppio scambio in Serie A

Calciomercato Milan, rinforzo per gennaio: c’è l’accordo

Secondo quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, il Milan sembra aver trovato l’accordo con Mohamed Simakan. Il difensore centrale dello Strasburgo ha detto sì ai rossoneri che gli hanno proposto un quinquennale a 2 milioni netti a stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo: è vicinissimo al Liverpool

Al momento, sempre secondo il CorSport, l’unica distanza economica la si ha con il club francese. A ballare sono circa 3-4 milioni di euro, non una somma esagerata, perciò l’accordo con lo Strasburgo lo si può raggiungere molto facilmente.