Juventus-Napoli, quando si rigioca il big match di Serie A: le possibili date del recupero. sfida potrebbe slittare addirittura a maggio

Il Collegio di Garanzia del Coni ha cancellato la sentenza della Corte Federale della FIGC, imponendo di rigiocare Juventus-Napoli e togliendo il punto di penalizzazione ai partenopei. Niente 3-0 a tavolino per la mancata partenza dal capoluogo campano in virtù della notifica della Asl locale. Un precedente che potrebbe aprire nuovi scenari anche in futuro, qualora l’emergenza Covid dovesse prolungarsi anche nei primi mesi del 2021. Una sentenza che ha fatto discutere ma che è stato accettata senza grosse polemiche anche in casa bianconera. Andrea Pirlo, a margine della sfida persa ieri contro la Fiorentina, ha commentato dicendo: “Non abbiamo nessun problema a giocare la sfida con il Napoli. Mi dispiace solo per le altre squadre che sono andate incontro alle difficoltà del coronavirus disputando partite con tante assenze“.

Il problema ora è stabilire quando potrà essere disputata la supersfida della Serie A, non andata in scena lo scorso 4 ottobre.

Juventus-Napoli, quando si rigioca il big match di Serie A: si rischia di arrivare a maggio

In questo momento il calendario delle due squadre è fitto di impegni. Entrambe partecipano alle coppe europee (Champions ed Europa League) e devono affrontarsi già il 20 gennaio per la Supercoppa italiana. Se a questo aggiungiamo la Coppa Italia, che le vedrà coinvolte ad inizio 2021 e la ripresa della Serie A dopo Capodanno, abbiamo un quadro davvero complesso.

Due gli scenari attualmente plausibili: la ‘Gazzetta dello Sport’ parla di Juventus-Napoli da rigiocare addirittura a maggio. La seconda, riportata invece dal ‘Corriere dello Sport‘, riporta un possibile spostamento della Supercoppa in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per lasciare spazio al recupero. Ora la palla passa alla Lega per la decisione finale.