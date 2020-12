Lazio-Napoli, streaming gratis: dove vedere il posticipo in diretta

Manca poco al posticipo delle 20:45 tra Lazio e Napoli. Andiamo a vedere dove seguire il big match in diretta ed in streaming gratis.

Tutto pronto per il big match dell’Olimpico tra Lazio e Napoli. Alle 20:45 le due compagini si affronteranno per la tredicesima giornata di campionato, una gara importantissima per entrambe. Infatti da una parte abbiamo la squadra di Simone Inzaghi, pronta a far partire la rincorsa ai piazzamenti in Champion League, dall’altra parte il Napoli in cerca di riscatto dopo la sconfitta di misura contro l’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Juventus, un campione a gennaio: colpo da 65 milioni

Partiamo quindi dalla Lazio, al momento nona in classifica a sei punti dalla quarta posizione. I ragazzi di Inzaghi hanno iniziato questo campionato zoppicando, con troppi passi falsi. Infatti i biancocelesti hanno speso le loro forze più in Champions, dove è arrivato il passaggio del turno, che in campionato. Adesso però gli aquilotti saranno chiamati alla rimonta, ed il match contro i partenopei potrebbe rappresentare l’inizio del riscatto.

Dall’altra parte, invece, troviamo il Napoli reduce dalla sconfitta del San Siro contro l’Inter. La formazione partenopea, non solo sarà chiamata alla vittoria, ma la dovrà trovare anche senza Dries Mertens. Il folletto belga infatti affronterà un lungo stop a causa del problema alla caviglia rimediato contro i nerazzurri. Ma non solo tra gli assenti anche Lorenzo Insigne e Victor Osimhen. Andiamo quindi a vedere dove seguire il posticipo della Serie A.

Lazio-Juventus, streaming gratis: Sky o Dazn?

Alle 20:45 scenderanno in campo Lazio e Napoli sul palcoscenico dello Stadio Olimpico. Il big match serale sarà offerto da Sky. Infatti per l’occasione la pay-tv mette a disposizione tre canali: Sky Sport Uno (al numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (al numero 202 satellite e 473 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre il match sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, c’è il sostituto di Ibra: è una stella del calcio europeo

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.