Calciomercato Inter, nuovo assalto a Kante: pronto un maxi scambio per accontentare Conte. Sul piatto una cifra vicina ai 65 milioni di euro

N’Golo Kante è il grande obiettivo dell’Inter sul mercato. Antonio Conte voleva il suo pupillo del Chelsea già la scorsa estate, ma l’impossibilità di investire ulteriori cifre onerose aveva fatto decadere la trattativa. La volontà è però sempre la stessa: dare al centrocampo un equilibratore in grado di far girare la squadra. L’eliminazione dalla Champions League, come ribadito anche dai vertici di Suning, non permette di fare voli pindarici in entrata. Ecco quindi che Marotta e Ausilio dovranno ingegnarsi per accontentare il tecnico salentino. L’occasione di vincere il campionato è particolarmente ghiotta quest’anno, con la Juventus che ancora stenta ad ingranare e le altre inferiori per rosa complessiva. I nerazzurri sono secondi ad un punto e l’appetito vien mangiando. Kante può essere l’uomo giusto per compiere il definitivo salto di qualità.

Calciomercato Inter, nuovo assalto a Kante: pronto uno scambio con Skriniar e Brozovic

La valutazione di Kante da parte del Chelsea si aggira sui 60 milioni di euro. Il club di Abramovich non ha di certo problemi finanziari ed è reduce da una faraonica campagna acquisti estiva (oltre 200 milioni investiti). Lampard non vede nel mediano francese l’architrave della sua squadra, come fatto da Conte in passato nei Blues, e potrebbe aprire alla cessione. Per rimediare la liquidità necessaria ad accontentare la squadra londinese, l’Inter ha deciso di mettere sul piatto due gioielli della sua rosa. Skriniar e Brozovic, insieme, hanno una valutazioni di circa 65 milioni di euro e coprirebbero l’intero costo del cartellino.

Conte sembra potersi privare dei due, vista la non perfetta adattabilità al 3-5-2, modulo inamovibile per l’ex allenatore della Juventus. Kante completerebbe un terzetto mediano da sogno, con Barella e Vidal, in grado di dare sia equilibrio che cambio di passo. L’assalto potrebbe andare a buon fine a gennaio, come fu per Eriksen l’anno scorso. La speranza è che poi il rendimento sia completamente diverso.