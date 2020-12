Ciclone Yasa, situazione grave alle Fiji: ci sono anche dei morti

Era stato preannunciato e poi è arrivato, il Ciclone Yasa ha devastato le isole Fiji arrecando gravi danni ad edifici e persone

Una situazione disastrosa sulle isole Fiji. Era stato preannunciato l’arrivo del Ciclone Yasa, ed è arrivato con tanta prepotenza, tale da devastare interi villaggi. Considerato del 5° grado, con raffiche di vento di fino a 345 km orari, segnalate dai servizi meteorologici. Ieri sera ha investito la Vanua Levu, la seconda isola più grande dell’arcipelago, ed oggi sono partiti i soccorsi per le zone come questa, maggiormente devastate.

Truly heart breaking. 2020 is not done yet. A monstrous category 5 equivalent cyclone (#Yasa) is heading straight for Fiji 🇫🇯 as we speak. This is a top-end storm and has the strength to wipe out villages in the coming days. [THREAD] pic.twitter.com/phLbqKS7g3 — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) December 16, 2020

Immagini satellitari impressionanti della prepotenza della perturbazione che ha invaso l’arcipelago. Inondazioni, smottamenti e interruzioni di corrente hanno creato forti disagi per tutte le isole Fiji, alcune più di altre. Danni inestimabili per molti edifici, ma c’è stato anche qualcosa di più grave.

Ciclone Yasa, le isole Fiji in ginocchio: trovati già due morti

Attualmente il Ciclone Yasa ha lasciato l’arcipelago del Pacifico attraverso il sud-est, retrocedendo alla categoria 3, ma non senza aver prima fatto danni. Circa 25mila persone hanno trovato rifugio, fortunatamente, in 500 centri di evacuazione in tutto il paese. Intanto interi villaggi sono stati rasi al suolo, causando anche due vittime, tra cui un neonato.

Ad inizio settimana, con la previsione del Ciclone che avrebbe invaso le isole Fiji, le autorità avevano chiesto alla popolazione di ripararsi negli edifici più solidi o in altura. Non tutti sono riusciti a trovare un riparo ad hoc ed i danni sono stati di vario genere.