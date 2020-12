Beppe Marotta punta un obiettivo di Juventus e Milan. Fabio Paratici e Paolo Maldini beffati dal dirigente nerazzurro.

L’Inter necessita di rinforzi per la difesa. Il reparto arretrato è scoperto e mister Antonio Conte ha chiesto alla società di acquistare dei giocatori per poter puntare alla vittoria dello scudetto. Sul taccuino di Beppe Marotta sono molti i nomi che compaiono per questo ruolo, ma c’è un difensore in particolare che piace all’ex dirigente della Juventus, ed è lo stesso obiettivo di mercato della Vecchia Signora e del Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, almeno un big in difesa a gennaio: la lista di Maldini

Calciomercato Inter, blitz di Marotta: beffate Juventus e Milan

La Roma vince, convince e tenta le sue rivali ad acquistare i giovani talenti di cui dispone in rosa. Sono tanti i ragazzi promettenti alla corte di Paulo Fonseca, ma ce n’è uno in particolare che sta attirando l’attenzione di moltissimi top club a livello europeo.

Si tratta di Ibanez, il difensore classe 1998 acquistato la scorsa stagione dalla Roma a pochi spiccioli dall’Atalanta. La Dea non ha creduto nelle capacità del ragazzo, ma Fonseca ha saputo impiegarlo al meglio in campo ottenendo la giusta riconoscenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Calciomercato Milan, il campione apre ai rossoneri: arriverà a costo zero

Come riportano i colleghi di calciomercatonews.com, l’Inter sarebbe intenzionata ad acquistare il gioiellino di casa Roma. Si tratta di un’operazione importante che prevede un investimento di almeno 40 milioni di euro. La società giallorossa difficilmente si priverà del difensore, che piace anche a Juventus e Milan, ma davanti a un’offerta monstre i capitolini potrebbero cedere.