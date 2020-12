Cashback di Stato, truffa app a pagamento: occhio a quale scaricate

Truffa app Cashback di Stato a pagamento. Diversi utenti hanno segnalato la presenza di software non autorizzati dal Governo

Occhio a quale app scaricate per il Cashback di Stato. Ce ne sono diverse non ufficiali e non autorizzate dal Governo, a pagamento e che sono addirittura tra le più scaricate sull’App Store di iOS. L’unico software da installare – come spiegato a più riprese – è l’app IO, ossia quella della Pubblica Amministrazione.

Soprattutto gli utenti meno esperti, però, pare ci stiano cascando. I nomi sono abbastanza fuorvianti: “Cashback di Stato – Italia” oppure “Cashback di Stato – Originale“. Si tratta ovviamente di fake che, per essere scaricate, richiedono dai 0,49 ai 0,99 centesimi. Queste permettono esclusivamente di calcolare il 10% su una qualsiasi somma inserita, come una normale calcolatrice. Non svolgono invece nessuna funzione per l’erogazione del bonus di Stato.

Cashback di Stato, occhio alle app fake

Come riconoscere le app fake del Cashback di Stato? In realtà, è più semplice del previsto. L’unico software ufficiale ed autorizzato dal Governo è l’app IO, mentre tutte le altre promettono un utilizzo che in realtà non è tale. Bisogna stare molto attenti in questo senso, in quanto per installare le varie “Cashback di Stato – Originale” o Cashback di Stato – Italia” bisogna pagare.

Per usufruire del Cashback di Stato, dopo aver scaricato l’app per servizi pubblici IO, bisogna registrarsi utilizzando il proprio SPiD. Fatto ciò, vanno inseriti i dati di pagamento coi quali pagherete e l’IBAN sul quale ricevere i rimborsi. Alcuni servizi – come PosteItaliane – permettono inoltre di attivare il bonus direttamente dalle proprie app ufficiali. Per altre informazioni, il sito ufficiale permette di accedere ad un Q&A completo.