Calciomercato Inter, bomba dall’Inghilterra: volata per Pogba. Marotta e Ausilio stanno preparando un piano per arrivare al centrocampista del Manchester United

L’appetito vien mangiando. L’Inter continua a vincere in campionato e l’obiettivo scudetto è sempre più al centro dei progetti nerazzurri. La squadra di Antonio Conte ha superato 1-0 il Napoli nel big match di ieri sera a San Siro, portandosi a meno 1 dal Milan capolista. L’uscita dalla Champions pesa ancora ma può liberare le energie per primeggiare in Italia. Il tecnico salentino è stato chiaro con la società: vuole ancora qualche ritocco per essere all’altezza della Juventus. Già a gennaio si potrebbe muovere qualcosa in entrata, con un paio di colpi in rampa di lancio. Beppe Marotta sarebbe in trattativa con il Chelsea per strappare il sì definitivo per Emerson Palmieri. L’esterno sinistro brasiliano andrebbe a prendere il posto dello spento Young e consentirebbe alla società di monetizzare con la cessione di Perisic. L’altro ruolo attenzionato è quello del centrocampista. In mezzo serve alzare la qualità e dall’Inghilterra arrivano voci che possono far sognare.

Calciomercato Inter, bomba dall’Inghilterra: Pogba può sbarcare a Milano

Secondo quanto riportato dal sito inglese Four Four Two, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Paul Pogba. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto e starebbe valutando le varie proposte piovutegli sul tavolo. Antonio Conte lo ha reso grande ai tempi della Juventus e la stima del transalpino è rimasta intatta nei confronti del suo ex allenatore. Marotta e Ausilio hanno ottimi rapporti con il Manchester United dopo l’affare Lukaku. Il gruppo Suning ha dimostrato di poter pagare ingaggi piuttosto onerosi, come nel caso di Vidal e Godin e di sicuro non si tirerebbe indietro in questa circostanza. Mino Raiola, agente di Pogba, vorrebbe riportare il suo gioiello in Italia, con Milano che rappresenta una pista privilegiata. Dal punto di vista tecnico sarebbe la vera ciliegina sulla torta ad una squadra che manca dell’ultimo tassello per compiere il definitivo salto di qualità. Con Vidal si andrebbe a ricreare la mediana che tanto bene ha fatto in quel di Torino. I tifosi intanto sognano ad occhi aperti.