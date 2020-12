The Witcher 2 è una delle serie più attese del momento, con milioni di persone che sono col fiato sospeso per questa seconda stagione.

Netflix continua a spingere sempre di più i propri contenuti migliore, cercando di alzare la qualità media della propria offerta. Infatti la famosissima piattaforma di streaming vanta sul proprio portale centinaia e centinaia di serie e film diversi, purtroppo non tutte di primissimo livello. E in parte è anche scontato, dato che si tratta di una produzione continua, che immette sul mercato centinaia e centinaia di prodotti ogni anno. Inevitabilmente qualcuno muore dopo qualche episodio, ma altri conquistano il pubblico e subito spingono le persone a seguire con estrema attenzione ogni episodio e chiedere altre stagioni. Ed è quello che è successo con la serie The Witcher, che ora sta per uscire con una seconda stagione.

The Witcher 2, Netflix condivide le prime foto del set

La produzione di questa seconda serie è stata tutt’altro che semplice. Infatti diversi membri della troupe e degli addetti alla produzione hanno preso il Covid-19 è le cose si sono messo parecchio male. Ora, però, le cose sembrano essere parecchio migliorate, e infatti pare proprio che le riprese siano ricominciate.

