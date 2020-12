Eros Ramazzotti sorprende i fan. Per il cantante un ritorno di fiamma che ha spiazzato e reso felici tutti.

Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, Eros Ramazzotti si sarebbe riavvicinato alla sua ex compagna Marica Pellegrinelli. La coppia si era ufficialmente separata a luglio 2019, ma nell’ultimo periodo la pace sembra essere fatta e i due sarebbero pronti a tornare a vivere insieme.

Sul magazine di Alfonso Signorini, si legge che Marica Pellegrinelli ha definitivamente chiuso la sua relazione con l’imprenditore al quale si era legata dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti. Dopo l’addio a Charley Vezza, Marica ha “riallacciato i suoi rapporti in modo fortissimo” con Eros.

Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma: dopo l’addio la coppia si riunisce

Su Chi si legge che “al momento, Eros e Marica, hanno rotto il muro del silenzio e ripreso a vivere insieme da separati in casa in casa e con il sorriso”. L’amore tra i due potrebbe riaccendersi proprio sotto le feste natalizie. Il Natale potrebbe riservare notevoli sorprese in casa Ramazzotti.

La stessa ex moglie di Eros, tempo fa aveva dichiarato: “Gli amori non finiscono e io continuo ad amare Eros”, ammette la modella 32enne. “Il nostro è stato un legame molto bello e ci siamo dati tanto. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci”.

Alle parole di Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti nello stesso periodo commentò affermando: “L’unico vero amore su cui ruota la mia vita è quello che nutro verso i miei figli e il mio lavoro”. Sicuramente non avrà esternato tutto, ma il settimanale Chi è riuscito a scoprire molti dettagli sulla relazione tra Eros e Marica.