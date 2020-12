Il cashback natalizio che prevede un rimborso massimo di 150 euro non può essere utilizzato ovunque. Cosa si può acquistare.

Al momento sono circa cinque milioni gli italiani che hanno aderito con l’iscrizione all’extra cashback di Natale. Questa iniziativa che permette di usufruire del rimborso del 10% su ogni acquisto effettuato con carta di credito o prepagata, nasconde alcuni contro dietro di se.

Infatti, secondo quando rivelato da SWG, che dal 1981 realizza ricerche di mercato, molti italiani che hanno aderito a questa iniziativa, non hanno capito bene le meccaniche del cashback di Natale e di quali spese vengono conteggiate ai fini del risarcimento.

Cashback Natale, cosa si può acquistare e come usufruire del rimborso

La SWG ha deciso di chiarire agli italiani quali sono gli acquisti che rientrano nel rimborso del cashback di Natale. Sono validi tutti gli acquisti effettuati sul territorio nazionale con i metodi di pagamento elettronico. Per essere validi ai termini di rimborso però, gli acquirenti devono aver aderito all’iniziativa tramite l’app IO o le piattaforme degli operatori che collaborano al piano Italia Cashless, come Poste Italiane e Satispay.

C’è un però e bisogna prestare attenzione. Alcuni dispositivi fisici come possono esserlo i Pos, non permettono di usufruire del rimborso. Non tutti i sistemi di incasso utilizzati dagli esercenti consentono la partecipazione al cashback. Dunque, per evitare di incorrere in errori è sempre consigliato chiedere al titolare del negozio informazioni in merito. Gli acquisti effettuati con carta PagoBancomat sono sempre validi.