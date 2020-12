Elisa Isoardi è pronta per tornare in tv con un programma dopo essere stata concorrente a Ballando con le Stelle. Ma c’è un problema

Sogna sempre una prima serata in tv, dopo averla vissuta come ospite e concorrente a Ballando con le Stelle. Ma Elisa Isoardi rischia seriamente di rimanere al palo, almeno per la prossima stagione televisiva perché il suo programma forse andrà in omnda ma non con lei.

Dopo aver perso la conduzione de ‘La Prova del Cuoco’ e aver ceduto di nuovo il mezzogiorno di Rai 1 ad Antonella Clerici, la conduttrice cuneese era pronta a riciclarsi. La Rai voleva rispolverare sopo anni ‘Check Up‘, il magazine dedicato alla medicina mettendola al timone.

Ora però del programma non parla più nessuno, nemmeno la diretta interessata che aspetta una chamata. Secondo Dagospia non arriverà mai perché in realtà se mai il programma dovesse partire, sarà affidato ad un divulgatore, uno alla Alberto Angela per intenderci.

Alla base della decisione però ci sarebbe una profonda frattura con l’amministratore delegato Salini. “Non ha affatto gradito – scrive Dagospia – il finale di Ballando con le stelle, in cui lei e Raimondo Todaro sono usciti di scena sbattendo la porta, dopo non aver certo lasciato un segno positivo nelle puntate precedenti”.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, coppia soltanto in pista. Ma lei sogna l’amore

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono stati una coppia, ma solo sulla pista di ‘Ballando con le Stelle’. Non c’è nessuna possibilità di replicare nella vita vera, lo assicura lei, intervistata dal settimanale ‘Oggi’: “C’è un grandissimo rispetto, ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda, ci siamo incastrati alla perfezione. Sarà un legame che non finirà con il programma. Ci sono tantissimi siti e pagine che tifano per la nostra coppia, c’è

tanta voglia di amore in giro”.

Elisa è rimasta sofddisfatta che Il pubblico si sia innamorato di quella coppia inedita e lei si è innamorata di quello che faceva con lui, punto e basta. Ammette che il suo partner è riuscito a farle tirare fuori il meglio ed è anche un padre dolce.

Lei invece rimane single (“ma in grado di accogliere le sorprese della vita”) e aspetta di mettere su famiglia, perché sente che il momento giusto è arrivato. Così come è arrivata al momento giusto la sua avventura da ballerina. Ha riscoperto il piuacere di essere bella e sensuale, a valorizzare tutte le sue potenzialità nel modo giusto e non volgare.

Nel suo futuro immediato dovrebbe esserci la conduzione di Check-up, il talk di medicina che Rai 1è pronto per rispolverare dopo 18 anni, anche se in realtà non risulta nei palinsesti sia a dicembre che a gennaio. Intanto però sogna la prima serata e ha imparato qualche trucco da Milly Carlucci.