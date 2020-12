Wanda Nara ha da pochi minuti pubblicato una fotografia di se stessa che ha sorpreso il web e i milioni di fan che la seguono con attenzione.

E’ passata una manciata di minuti dall’ultimo aggiornamento social di Wanda Nara, che ha appena arricchito il proprio profilo Instagram ufficiale con una nuova immagine. E ovviamente non può che essere lei la protagonista assoluta anche di questo scatto. La donna di origini sudamericane, infatti, ha condiviso una fotografia, suscitando la curiosità dei tanti fan. Nata in argentina, la donna è venuta in Italia per seguire quello che sembrava poter essere l’amore della sua vita, nonché padre dei suoi figli. Parliamo dell’ex attaccante del Catania Maxi Lopez, ora suo ex. Infatti la ragazza ha deciso di dividersi dall’argentino per un altro argentino, suo compagno di squadra tra l’altro, ovvero Mauro Icardi, facendo scoppiare un grande scandalo. Diventandone anche agente e sapendo muoversi mene nel mondo dei social e degli influencer, è cominciata per lei una scalata al successo che non ha incontrato ostacoli lungo il suo percorso. E così, piano piano, Wanda Nara si è anche fatta un nome importante, diventando opsite fisso e controverso di alcuni programmi italiani. Su tutti il famoso Tiki-Taka. Ora sia lei che il centravanti argentino vivono però a Parigi, in seguito alla firma del calciatore con il PSG.

Wanda Nara resta in slip e quel dettaglio non sfugge ai fan – FOTO