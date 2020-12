Wanda Nara, incidente mentre si trucca: si vede tutto – VIDEO

Wanda Nara fa impazzire di nuovo i propri fan sui social: lei su trucca, poi all’improvviso la grande sorpresa…

Wanda Nara infiamma di nuovo il web con un nuovo post via social. Questa volta è una storia Instagram, l’ennesima, a scuotere il web dato il suo corpo mozzafiato. La sexy argentina si mostra mentre si trucca con un rossetto della Wanda Nara Cosmetics, il suo personalissimo marchio con tanto di sito internet, quando l’inquadratura si allarga e si vede tutto il petto roboante con tanto di super scollatura per evidenziare ancor di più le proprie virtù.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara, mentre si trucca si vede… tanto!

Inevitabile l’ondata di commenti favorevoli sul web per quanto visto in pochi ma intensi secondi. A riscuotere enormi successo è stata poi anche la sua foto completamente nuda sulla groppa di un cavallo postata ieri, un’immagine che ha infiammato il web in maniera incommensurabile. “Non c’è alcun senso di libertà come quello che provo quando sono a cavallo”, è la didascalia associata dalla signora Icardi.

Per poi aggiungerci una parentesi ironica: “Tra le foto più difficili che mi è toccata fare, il cavallo non è mai stato tranquillo. Ma ci siamo riusciti”. Oggi ha invece donato ai fans due scatti molto più sobri, dunque vestita, ma mettendo in evidenza comunque il suo splendore attraverso la chioma bionda e il suo bel viso. “Chi compie gli anni domani?”, scrive accanto a un primo scatto. Poi uno scatto più in primo piano con “Tra esperienza e gioventù”. Dunque anche oggi, Wanda, ha reso felici molti utenti. Moltissimi.