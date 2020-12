Calciomercato Milan, pronto il nome per sostituire l’eventuale partenza di Hakan Çalhanoğlu. Si tratta di uno dei big della Serie A nel suo ruolo

La stagione del Milan prosegue a gonfie vele, tra il primato in campionato e il pass per i sedicesimi di Europa League già staccato con una settimana di anticipo. Resta solo da definire la posizione, in un testa a testa con il Lille avanti di un punto nel Gruppo H. Un alto profilo che la società rossonera vuole mantenere anche nell’immediato futuro, puntellando la rosa attuale e rendendola sempre più competitiva. Maldini e Massara sono già a lavoro per la parentesi di gennaio, dove intendono inserire un tassello qualità in mezzo al campo, se le condizioni del mercato lo renderanno possibile. In realtà c’è da sistemare un ruolo specifico che potrebbe rimanere vacante la prossima stagione. Hakan Çalhanoğlu è in scadenza di contratto a giugno 2021 e a quanto pare non vorrebbe rinnovare. Il turco chiede una cifra superiore ai 5 milioni di euro netti a stagione, attratto dalle sirene estere. Gazidis avrebbe posto un veto su certe cifre, conscio della necessità di non alzare troppo il costo del monte ingaggi. Ecco quindi che qualora non si dovesse trovare un punto di incontro sui 4 milioni, bonus inclusi, ci sarebbe la necessità di reperire un altro trequartista.

Calciomercato Milan, De Paul è il nome nuovo per il centrocampo: sarà lui il sostituto di Çalhanoğlu?

Pioli e Maldini hanno concordato il nome giusto per alzare il livello del centrocampo rossonero. Si tratta di Rodrigo De Paul, attualmente capitano dell’Udinese e tra i migliori interpreti del ruolo nelle ultime stagioni. Il trequartista argentino per rendimento è ormai un big del nostro campionato e come tale lo valutano i dirigenti dell’Udinese. La richiesta di Pierpaolo Marino sarebbe sui 40 milioni, ma potrebbero essere inserite all’interno della trattativa delle contropartite tecniche gradite ai friulani. A Milanello ci sono diversi giovani interessanti, tra cui Gabbia, magari da girare in prestito mantenendo il diritto di recompra.

Il contratto di De Paul scade nel 2024 e quindi non c’è una grossa necessità di venderlo, ma la volontà del calciatore può fare la differenza in queste circostanze. Il Milan ci proverà già a gennaio, cercando di anticipare la concorrenza agguerrita.