Quella tra Tommaso Zorzi ed Aurora Ramazzotti era una delle amicizie più belle del web, ma poi qualcosa è andato storto

L’influencer di Milano e la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono amici da sempre. I due si sono conosciuti durante qualche feste della ricca Milano ed è subito scattato un grosso feeling per la simpatia, schiettezza e spontaneità che li accomunano. Su Instagram spesso apparivano insieme, costantemente in compagnia, fin quando qualcosa è andato storto ed i fan non hanno potuto far a meno di notarlo.

Cos’è successo? Nessuno dei due l’ha mai raccontato tramite Instagram, ma hanno ammesso ci fosse un problema. Era inevitabile che Tommaso Zorzi, durante il suo percorso nella casa del Grande Fratello VIP ne parlasse. Già nei giorni precedenti aveva fatto un accenno circa una telefonata con Michelle Hunziker.

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti: il motivo del litigio

Ieri sera, durante la puntata del Grande Fratello VIP, Tommaso Zorzi si è aperto completamente nel parlare di Aurora. È stata una serata particolarmente emozionante per l’influencer di Milano visto anche l’incontro con l’uomo di cui si è innamorato dentro la casa, Francesco Oppini e sua madre. Comunque, Zorzi ha raccontato nei giorni scorsi che la conduttrice svedese, madre della sua migliore amico, l’ha chiamato prima che entrasse nella casa per augurargli in bocca al lupo e ricordargli che la sua famiglia è sempre al suo fianco.

Un gesto molto apprezzato da Tommaso, che gli ha permesso di aprire il cuore: “Io e Aurora daremmo dovuti partire per un weekend che sognavamo da 2 anni, ma morì la nonna del fidanzato (Goffredo Cerza, ndr) quindi non siamo più partiti ed io mi sono offeso“.