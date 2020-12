Elettra Lamborghini ai fan: “Ce l’ho addosso, è pazzesco” – VIDEO

Elettra Lamborghini ai fan: “Ce l’ho addosso, è pazzesco”. La cantante e showgirl bolognese fa impazzire i suoi followers di Instagram con l’ultima storia

La bellissima Elettra Lamborghini si avvia a concludere un anno per lei ricco di soddisfazioni. Il 2020 è stato per molti un periodo a dir poco nefasto, ma per la cantante e showgirl bolognese era davvero difficile immaginare di meglio. Dall’affermazione professionale al Festival di Sanremo, al matrimonio con il collega AfroJack, ad ottobre.

Guardando quindi alla sua vita privata e lavorativa non si può certo dire che non si sia trattato dell’anno della svolta. I brani realizzati sono entrati quasi tutti in classifica e hanno riscosso particolare successo soprattutto tra i più giovani. Anche lei ha fatto i conti con il test per il Covid, documentando pochi giorni fa su Instagram proprio il momento del tampone. Controlli propedeutici probabilmente ad un viaggio in vista delle festività natalizie, come testimoniata in una delle ultime storie postate. Un bell’oblò dell’areo e tanta pioggia fuori. Partenza verso una destinazione sconosciuta ai più.

Elettra Lamborghini ai fan: “Guardate cosa sto provando, è pazzesco!”

Ma gli oltre 6 milioni e mezzo di followers della Lamborghini su Instagram sono rimasti colpiti da una delle ultime storie condivise. La bella cantante si trova comodamente seduta sul divano di casa con in lontananza inquadrato uno splendido albero di Natale già perfettamente addobbato. Proprio con l’arrivo delle feste non si può tralasciare il make up e l’aspetto, specie per una showgirl come lei.

Ecco quindi che spunta un kit per il trucco con tanto di fondo tinta, colori per le palpebre e contorno occhi. Una serie di prodotti da sponsorizzare con la consueta simpatia e disinvoltura. E per farlo dichiara ai fan: “Vedete, ce l’ho addosso ed è fantastico!”.

I commenti non sono tardati ad arrivare e non solo per i cosmetici…