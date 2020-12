Calciomercato, Allegri: pre-accordo firmato con una big

Calciomercato, dopo quasi due anni assenza dalla panchina, Allegri sembra aver finalmente trovato l’accordo con una grande squadra

Sembra incredibile che uno degli allenatori italiani più vincenti e stimati in Europa sia ancora senza una panchina. Eppure è così. Da quando Massimiliano Allegri è stato esonerato dalla Juventus non ancora intrapreso una nuova avventura sportiva.

Mesi fa sembrava vicinissimo all’Inter, quando l’addio di Antonio Conte era dato per certo, eppure alla fine il tecnico leccese è rimasto al suo posto e Allegri si è trovato forzatamente costretto a prolungare il suo anno sabbatico. Adesso però, per il toscano potrebbe davvero arrivare una proposta molto interessante, da un club a cui in realtà negli ultimi due anni è stato accostato spesso. Dalla Germania arriva infatti una clamorosa notizia.

Allegri in pole position per sostituire Tuchel

Sembrerebbe infatti che l’attuale tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel abbia già firmato un pre-accordo con il Manchester United per guidare i red Devils a partire dalla prossima stagione. E Allegri diventa dunque il primo candidato per la panchina dei parigini, considerato anche della stima di cui gode da parte dell’attuale direttore sportivo Leonardo.

E a questo punto, l’Inter dovrebbe mettersi definitivamente il cuore in pace. Si, perchè le voci di un possibile allontanamento di Conte non sono mai del tutto cessate, soprattutto in queste ultime settimane alla luce del momento critico che stanno passando i nerazzurri.