“Wanda Nara, ma dov’è nascosto?”: la battuta di luciana Littizzetto fa discutere il web. In soccorso all’argentina anche Selvaggia Lucarelli

Qualche settimana fa Wanda Nara, con una storia sul proprio profilo Instagram, si era superata, mostrandosi nuda sopra ad un cavallo per uno shooting. A distanza di poco, la comica Luciana Littizzetto si è così espressa sulla questione: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”. Le parole dell’irriverente umorista e scrittrice hanno, però, mandato su tutte le furie il web. In molti, infatti, credono che questa battuta sia stata di cattivo gusto e volta, piuttosto che a far ridere, a screditare un’altra donna.

Selvaggia Lucarelli si schiera con Wanda Nara

In soccorso a Wanda è arrivata anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista, tra le più schiette e seguite sui social ha pubblicato un post su Twitter: “Littizzetto e le battute su Wanda Nara: ‘Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile’. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel c**o. Io boh”. Queste parole hanno riscosso molto successo in termini di retweet e commenti concordi con la Lucarelli e solidali verso Wanda Nara. C’è chi ha definito la Littizzetto di una volgarità inaudita e per lo più…scaduta.

Littizzetto e le battute su Wanda Nara: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel culo. Io boh. pic.twitter.com/tA4WoUIBvF — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 6, 2020

