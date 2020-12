Ludovic Orban si dimette: l’annuncio del Premier della Romania arriva all’indomani della pesante sconfitta nelle elezioni. Ecco quanto motivato dal leader politico.

Terremoto politico in Romania: si è dimesso Ludovic Orban, il presidente uscente della nazione. Il leader politico, dopo la sconfitta del suo Partito liberale alle elezioni tenutesi ieri, ha infatti annunciato le sue dimissioni immediate senza possibilità di replica. “Non mi attacco alle poltrone”, ha riferito il referente come riportano i media locali.

Ludovic Orban si dimette in Romania

Del resto per il suo gruppo si è trattato di un vero e proprio fallimento, col Pnl che ha ottenuto addirittura meno del 25% rispetto alle previsione dei pronostici. Il Partito socialdemocratico (Psd), a gran sorpresa, si è invece assicurato oltre il 29%. Ma c’è un problema: il gruppo vincente, già al potere in passato ma costretto all’uscita dopo vari scandali, non ha alleati.

Motivo per cui i liberali europeisti, l’attuale timone dello Stato, saranno chiamati ancora una volta a formare il governo. Tuttavia Orban, nel motivare i motivi dell’uscita, ha svelato di voler avviare trattative per creare un nuovo esecutivo. Nel frattempo soltanto altri due partiti hanno superato la soglia minima del 5% per entrare in parlamento: AUR col 9% e UDMR col 6%.