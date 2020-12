Come ogni anno, per Natale 2020 Fortnite prepara un evento con tanto di skin gratis. Alcuni dataminer l’hanno svelata in anteprima

Fortnite è il battle royale numero uno al mondo. Nonostante l’avvento di tanti altri titoli concorrenti, il videogioco creato Epic Games ormai più di 3 anni fa continua a rimanere sulla cresta dell’onda grazie ai suoi continui aggiornamenti. Solamente qualche giorno fa vi abbiamo parlato della nuova Season 5, con l’evento che ha letteralmente mandato in crash i server della piattaforma streaming Twitch.

Il prossimo evento di Fortnite sarà quello ormai tradizionale di Natale, con tanto di skin gratuita a tema. Anche per quest’anno, come spesso accade, i dataminer sono riusciti ad accedere in anteprima a quella che verrà regalata quest’anno, grazie ad un monitoraggio continuo dei file di gioco. Ancora non è certo che si tratti di quella giusta, ma intanto ci sono le prime immagini.

La skin in regalo a Natale 2020 su Fortnite è stata svelata dai dataminer. Si chiama Snowmando ed avrà le sembianze di un pupazzo di neve. A differenza delle solite skin, non possiede nessun tag. Per questo motivo, non dovrebbe approdare nel negozio oggetti né singolarmente né all’interno di un bundle, ma solo in regalo da parte di Epic Games. La notizia non verra ovviamente confermata ufficialmente, e quindi bisognerà aspettare i giorni dell’evento natalizio per capire se effettivamente sarà Snowmando l’unica sorpresa.

L’anno scorso, infatti, gli utenti hanno avuto accesso a ben due nuovi costumi, con anche altri elementi cosmetici giornalieri che Epic Games ha regalato a tutti coloro che effettuavano accessi giornalieri. Staremo a vedere cosa ha in mente Fortnite per le festività natalizie di quest’anno, ma intanto possiamo già vedere le prime immagini di Snowmando.

Something I didn’t notice until now: Snowmando does NOT have an Item Shop tag! 👀

This may be a bit far-fetched, but could this mean that he could be a free skin of this year’s 14 Days of Fortnite (Winterfest)? pic.twitter.com/NAvxhW6Tg9

— ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) December 5, 2020