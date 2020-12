L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una drastica diminuzione di casi nel Bel Paese.

In Italia i contagi da coronavirus iniziano a diminuire. Dalla mezzanotte è entrato in vigore il nuovo DPCM emanato dal Premier Giuseppe Conte nella giornata del 4 novembre scorso. Il decreto ministeriale prevede la divisione dell’Italia in 3 zone: verde, arancione e rossa. Nella giornata dello scorso 3 dicembre invece il Premier ha emanato il decreto che mira a contenere gli spostamenti in vista del Natale (per maggiori info clicca qui).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Bozza Recovery Fund, piano da 196 miliardi per l’Italia: green al primo posto

Coronavirus, bollettino 7 dicembre: 13.720 contagi e 528 morti

Nella giornata di ieri si erano registrati 18887 casi di nuove positività, mentre oggi, come si evince dall’ultimo bollettino del 7 dicembre, in Italia il numero di contagiati scende a 13.720 positivi su 111.217 tamponi effettuati. Il numero di decessi registrati è di 528, mentre il numero di guariti è di 19638. Il numero di persone in terapia intensiva sale a 72 mentre il numero di ricoveri a 133.

• 13.720 contagiati

• 528 morti

• 19638 guariti

-72 terapie intensive | +133 ricoveri

111.217 tamponi

Tasso di positività: 12,3% (+0,8%)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, Molise: nuove misure restrittive per scuole e trasporti