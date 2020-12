Whatsapp, da febbraio alcuni account verranno cancellati: come evitarlo

Da febbraio 2021 c’è il rischio che alcuni account Whatsapp vengano cancellati: scopriamo il motivo e cosa fare per evitare che accade

Whatsapp è stato chiaro: dall’8 febbraio del 2021 bisognerà sottostare ad alcune condizioni per continuare ad utilizzare l’app. Secondo quanto riferito dagli esperti di WaBetaInfo.it, per continuare ad utilizzare la piattaforma di messaggistica istantanea bisognerà leggere ed accettare le nuove regole. Gli sviluppatori, infatti, hanno messo a punto nuovi termini per l’utilizzo del servizio e sono incluse anche norme sulla privacy e l’utilizzo che le aziende potranno fare delle chat con scopi di marketing. Leggerlo ed accettarlo sarà obbligatorio se non si vuole che l’app diventi inutilizzabile con il proprio account. Farlo sarà molto semplice, perché a tempo debito apparirà il messaggio all’entrata nell’app ed in fondo a destra il tasto “Accetta i termini e condizioni”.

Whatsapp, arriva un nuovo aggiornamento per iOS ed Android

Intanto presto arriverà un nuovo aggiornamento per Android ed iOS con tante novità a corredo. Una di quelle più chiacchierate negli ultimi giorni riguarda i messaggi in-app. Di cosa si tratta? Si tratta di particolari notifica inviate all’utente, le quali non vengono visualizzate nella tendina dello smartphone ma solamente quando si apre Whatsapp. Una volta cliccate, portano l’utente ad un sito estero o su altre schermate per fargli compiere un’azione. Al momento la funzione è già in vigore negli Stati Uniti e serve per mostrare i termini di servizio dell’app. L’idea per il futuro è quella di utilizzare i messaggi in-app per promuovere le nuove funzioni dell’app stessa o avvisare l’utente che il suo smartphone in breve tempo non sarà più compatibile per l’utilizzo della piattaforma.

