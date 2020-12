Vaccino Covid, Arcuri: “Distribuzione di massa entro settembre”

Vaccino Covid, il commissario straordinario Domenico Arcuri ha dato la sua previsione sulla vaccinazione di massa in Italia

Sono giorni molto importanti per la lotta al Covid, in Italia come nel resto del mondo. Mentre alcuni paesi hanno annunciato che già dalla prossima settimana si partirà con la vaccinazione di massa, in Italia è stato approvato poco fa il nuovo Dpcm che conterrà al suo interno il decreto Natale. Misure ancora restrittive per continuare col trend in discesa dei numeri, così da evitare un nuovo lockdown.

Intanto, il commissario straordinario Domenico Arcuri ha parlato durante l’audizione alle commissioni riunite Trasporti e Affari Sociali della Camera. Diversi i temi affrontati, a partire dal vaccino anti Covid. “Credo che a cavallo tra il secondo e il terzo trimestre del 2021 saremo in condizione di vaccinare tutta la popolazione” le sue parole riportate dall’Ansa: “L’Italia avrà diritto al 13,46% delle dosi distribuite in Europa”

Vaccino Covid, Locatelli: “A breve novità su Pfizer e Moderna”

Si è detto molto ottimista anche il presidente del CSM Franco Locatelli, intervenuto ad Agorà su Rai 3. Sul vaccino anti Covid, ha spiegato come presto ci saranno novità. “Il 29 dicembre e il 12 gennaio l’Ema si pronuncerà sulla documentazione che Pfizer e Moderna hanno fornito. Avremo subito dopo 3,4 milioni di dosi destinate a 1,7 milioni di persone. Dalla seconda metà di gennaio, partiremo con la distribuzione” le sue parole: “Entro fine estate o inizio autunno, poi, avremo completato la somministrazione in tutto il Paese”.

“Ovviamente i primi ad essere vaccinati saranno gli operatori sanitari e coloro che lavorano nelle Rsa. Subito dopo la distribuzione sarà estesa a coloro che risiedono nelle strutture residenziali e agli over 80” ha concluso Locatelli: “Dovremo così avere una copertura di gregge, con all’incirca il 70% della popolazione vaccinata“.

