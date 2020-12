PlayStation 5, altre console disponibili: dove e quando poterle acquistare

PlayStation 5, sono in arrivo nuovi pezzi anche in Italia. Ecco dove preordinali e da quando sarà possibile farlo

La PlayStation 5 è stata lanciata sul mercato qualche settimana fa, ma è praticamente introvabile. I fortunati che sono riusciti a riceverla la avevano preordinata da mesi, mentre per i meno preparati l’attesa pare essere più lunga del previsto. Sono però in arrivo novità direttamente da Sony per quanto riguarda la sua console next gen.

Presto verranno infatti distribuiti nuovi pezzi in tutto il mondo, così da permettere a più persone di accedere alla periferica di gioco aggiornata. A partire da oggi giovedì 3 dicembre Euronics e Trony hanno riaperto i pre-order. Come specificato dalle due catene di elettronica, il tutto può essere effettuato solamente online e non da negozio fisico. Da domani 4 dicembre anche Unieuro aprirà alle prenotazioni, con le consegne a casa entro Natale.

PlayStation 5, nuovi pezzi e siti in tilt

Da oggi giovedì 3 dicembre, Trony ed Euronics hanno (ri)aperto i pre-order della PlayStation 5. Sony ha finalmente inviato nuovi pezzi ai vari negozi di tutto il mondo, che potranno ora soddisfare una clientela più ampia. Da domani anche da Unieuro sarà possibile ordinare la propria console next gen, che dovrebbe essere consegnata entro Natale. Ovviamente, come c’era da aspettarselo, i siti sono andati in tilt qualche minuto dopo l’apertura dei pre-order.

Il discorso vale sia per Trony che Euronics, e probabilmente sarà così anche domani per Unieuro. Le disponibilità sono limitate, e comunque è probabile che non tutta la domanda verrà soddisfatta a questo giro di vendite. Per i meno fortunati, bisognerà aspettare il 2021 prima di metter mano alla console.

