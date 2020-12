Grande Fratello Vip 5: la lista dei nuovi concorrenti

Attesissimi nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello VIP, porteranno pace o altro caos? La lista completa dei concorrenti

Il Grande Fratello VIP andrà avanti fino a febbraio 2021. L’annuncio soltanto poche settimane fa, ma con la promessa – da parte di Alfonso Signorini – che ci sarebbero stati nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. La 22° puntata del reality show, quella di lunedì 30 novembre, ha conquistato 3.560.000 telespettatori e il 20,53%.

Tra l’ingresso di Cristiano Malgioglio, protagonista assoluto delle passate edizioni del Grande Fratello Vip e l’uscita di Enock, fratello di Balotelli, nonostante sia giunta alla 22° serata di trasmissione, il reality è riuscito a tenere incollato una buona parte degli italiani. Ad aumentare l’hype dei telespettatori è l’ingresso di nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia che ci resteranno, auspicabilmente, fino alla fine, febbraio 2021.

Grande Fratello VIP 5: i nuovi concorrenti che entreranno in casa

Erano tantissimi i nomi vociferati per ricoprire i nuovi ruoli scoperti all’interno del Grande Fratello VIP. Dopo l’ingresso di Cristiano Malgioglio, un must have del reality show, la redazione è pronta ad aggiungere ulteriore pepe per trascinare il carro per altri 2 mesi. A valicare la porta rossa della casa più spiata d’Italia sarà per primo Andrea Zenga. Figlio dell’ex Inter Walter, ex concorrente di Temptation Island VIP è pronto ad iniziare una nuova avventura su Canale 5. Dallo stesso programma, un’altra ex concorrente: Carlotta Dell’Isola.

Una vecchia conoscenza di Dayane Mello entrerà per mettere scompiglio nella casa: Samantha De Grenet, le due si sono conosciute durante l’Isola dei Famosi. Bollente anche il nome di Mario Ermito che ha già partecipato ad un’edizione del Grande Fratello, restandoci però soltanto due settimane. L’ultimo nome della lista, e quello che desta più curiosità, è quello di Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, con la quale non si parla ormai da mesi.