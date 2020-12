Calciomercato Milan, Calhanoglu verso la Bundesliga: proposto uno scambio

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu resta un rebus. Il Milan vorrebbe confermarlo e proporgli un adeguamento, ma il turco chiede un ingaggio da top player.

Paolo Maldini prima del fischio d’inizio di Napoli-Milan, ai microfoni di Sky Sport aveva fatto il punto sulla situazione di Hakan Calhanoglu. “La nostra intenzione è di provare a tenerlo ma dobbiamo essere contenti in due”.

Con queste parole l’ex capitano rossonero chiude la porta al rinnovo con ingaggio da top player e apre a un rinnovo che soddisfi la volontà di entrambi, società e giocatore, senza sforare quello che è il tetto massimo salariale imposto dal fondo Elliott.

Le possibilità che Calhanoglu rinnovi con il Milan si riducono allo zero e così, Paolo Maldini, sta ascoltando le varie offerte pervenute alla società per il turco. Stando a quanto riportato dai colleghi di calciomercatonews.com, il numero 10 rossonero potrebbe tornare in Germania.

Il Borussia Dortmund avrebbe avanzato un’offerta che prevede uno scambio di cartellini. Per arrivare all’ex Leverkusen, i gialloneri hanno offerto uno di questi giocatori al club di Via Aldo Rossi. Il primo è Manuel Akanji, terzino svizzero che all’occorrenza può coprire il ruolo di centrale difensivo ed è valutato intorno ai 20 milioni.

Gli altri due giocatori sono Mahmoud Dahoud, centrocampista tedesco di origini siriane, e Emre Can, il centrocampista riscattato la scorsa estate dai bianconeri per 25 milioni di euro.

