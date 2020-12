Maurizio Sarri, dopo l’esperienza sulla panchina della Juventus non ha ancora trovato un nuovo club. Le ultime indiscrezioni rivelano di un possibile ritorno in Premier League.

Nonostante la Juventus la scorsa stagione si sia classificata campione d’Italia, la società bianconera ha esonerato il tecnico toscano. Maurizio Sarri, che era reduce dalla vittoria dell’Europa League con il Chelsea, adesso si ritrova senza una squadra, ma ancora per poco.

Infatti, secondo gli ultimi rumors di mercato l’ex allenatore di Empoli e Napoli potrebbe tornare in Premier League sedendo sulla panchina dell’Arsenal. I Gunners non stanno vivendo un momento positivo e l’esonero di Arteta è ormai prossimo.

Calciomercato Juventus, Sarri torna in Premier: sgarbo ai bianconeri

Il successore di Mikel Arteta sarà Maurizio Sarri e il tecnico toscano proverà a rubare un giocatore alla Juventus. L’ex tecnico bianconero potrebbe chiedere alla dirigenza dell’Arsenal l’acquisto di Emerson Palmieri, il terzino sinistro che ha ritrovato la Nazionale ma non il posto in rosa al Chelsea.

Emerson Palmieri che ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Come noto , l’Italo-brasiliano è ai margini del Chelsea targato Lampard e un obiettivo concreto di Paratici e soci oltre che dell’Inter.

Le possibilità che l’ex Roma segua Maurizio Sarri sono elevate e non è da escludere che l’Arsenal possa ostacolare la Juventus in altri possibili acquisti in vista della sessione di mercato sia invernale che estiva.

