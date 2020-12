Meteo, in arrivo il maltempo invernale: porterà piogge e neve

Le previsioni meteo per la giornata di oggi parlano di una fase di tempo stabile che si interromperà verso sera per favorire l’ingresso del maltempo a stampo invernale

Con l’entrata nel mese di dicembre abbiamo contestualmente l’ingresso in un clima più invernale. La giornata di oggi inizierà con condizioni meteo stabili che però andranno via via peggiorando fino all’arrivo della prima perturbazione del mese.

Tra domani e dopodomani, un vortice di bassa pressione porterà sulla penisola un’ondata di maltempo di carattere invernale. Sono attese piogge di forte intensità, venti forti al Centro-Sud e neve a bassa quota al Centro-Nord.

Stamane, comunque, vi sarà un’alternanza tra sole e nuvole un po’ ovunque, con isolati piovaschi su Calabria, Toscana e Lazio. Verso la fine della giornata un ulteriore peggioramento della situazione vedrà piogge su Piemonte, Liguria, Emilia–Romagna, gran parte del Centro, Campania, Salento, Calabria Tirrenica, sud della Sicilia e Sardegna. Le temperature in forte diminuzione su tutta Italia.

Meteo, la situazione nella giornata di domani

La giornata di domani è attesa nuvolosa, con maltempo diffuso, sull’intero paese. Piogge sparse a Nord-Est, in Lombardia, sul basso Piemonte ed in tutte le regioni di Centro-Sud ed Isole. Su Alpi ed Appennino Settentrionale avremo neve fino a quote collinari. Le temperature subiranno un ulteriore calo al Nord e sulle Isole.

Temperature minime e massime

Aosta 2/5

Torino 2/5

Milano 3/7

Trento .1/6

Bolzano -7/3

Venezia 1/7

Trieste 1/8

Genova 7/10

Bologna 1/6

Firenze 3/9

Ancona 8/9

Perugia 1/8

Roma 9/13

L’Aquila 7/9

Perugia 9/10

Campobasso 5/9

Napoli 10/16

Bari 8/13

Potenza -1/9

Catanzaro 8/12

Palermo 14/18

Cagliari 13/18

🔔🟡 #allertaGIALLA domani, martedì #1dicembre, per rischio temporali e rischio idrogeologico nel Lazio.

Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta meteo-idro sul tuo territorio 👉 https://t.co/xnsO7d12im#protezionecivile pic.twitter.com/pcYAGM2B7V — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 30, 2020

