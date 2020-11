Netflix, The Crown nella polemica: il governo inglese chiede chiarimenti

The Crown è una serie TV targata Netflix che narra la vita della Regina Elisabetta II compresi gli intrighi personali

Arrivata alla quarta stagione della serie TV targata Netflix, The Crown sta portando non poche polemiche. La narrazione fin qui è stata troppo minuziosa e troppo vicina alla realtà tanto che, il governo inglese ha storto il naso. Oliver Dowden, segretario alla Cultura, ha rilasciato un’intervista al Daily Mail per fare pressione alla piattaforma di streaming più utilizzata al mondo.

LEGGI ANCHE > > > Catalago Netflix, le uscite di dicembre: Big Mouth 4 e The Prom

A quanto pare, il governo inglese è preoccupato dall’opinione pubblica dopo aver visto una perfetta ricostruzione fatta dalla serie TV. Sarebbe questo il motivo che ha spinto Dowden a parlare pubblicamente di The Crown e del dissenso in merito tanto che, avrebbe avanzato una vera e propria richiesta a Netflix.

The Crown, il governo inglese contro Netflix: la richiesta

Oliver Dowden è stato molto chiaro al Daily Mail: “È palese che, come ogni serie TV, è molto romanzato e non tutto corrisponde alla realtà. Chiediamo che Netflix inserisca un disclaimer all’inizio di ogni puntata“. Stando a quanto trapela dall’Inghilterra, anche i fratelli Carlo e William non sono contenti della serie TV, The Crown, tanto che ha destato non pochi malumori tra i due. Sebbene quella avanzata dal segretario si tratti soltanto di una richiesta informale a mezzo stampa, presto saranno presentati tutti i documenti alla piattaforma di streaming “per evitare che, chi non ha vissuto questo periodo storico, possa confondere la realtà dalla finzione”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Grande Fratello Vip, Signorini scioccato: in molti verso l’abbandono della casa

Con l’introduzione del personaggio di Lady Diana, interpretata da Emma Corrin, la serie ha destato ancor più attenzione. A commentare la comparsa del nuovo personaggio, anche il fratello, Charles Spencer che ha riferito: “Alcuni americani mi hanno riferito di aver visto ‘The Crown‘ come se fosse una lezione di storia: non è così, non corrisponde alla realtà”.