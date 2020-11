E’ morto Papa Bouba Diop, protagonista del Mondiale 2002 

E’ morto Papa Bouba Diop: nuovo terribile lutto nel mondo del calcio. Il centrocampista senegalese, protagonista nel Mondiale 2002, si è spento dopo aver lottato con un brutto male.



Nuovo terribile lutto nel calcio mondiale: è morto Papa Bouba Diop, ex calciatore e grande protagonista nei mondiali del 2002 con il Senegal. Guidò la sua nazionale ai quarti di finale, segnando nel match inaugurale contro la Francia e realizzando una doppietta contro l’Uruguay. Il suo exploit fu tale che rientrò anche tra i nominati per il pallone d’oro.

Papa Bouba Diop si spegne a 42 anni

L’ex centrocampista si è spento all’età di 42 anni a causa di un brutto male con cui lottava ormai da tempo. Dopo una trafila a livello giovanile in patria, ha iniziato la carriera da professionista in Svizzera nel 1996 con la maglia del Neuchatel Xamax. Dopo aver collezionato più di 200 presenze, si trasferì al club svizzero del Grasshoppers dove militò per appena un anno ma vincendo il titolo nazionale.

Poco dopo iniziò l’avventura francese con il Lens e seguirono i vari percorsi europei tra Portsmouth, Aek Atene, West Ham e Birmingham City. Un giro d’Europa terminato nel 2013, quando l’atleta decise di appendere le scarpette al chiodo. Sembrava ormai pronto a una nuova vita, quando si manifestò la partita più dura della sua vita. Una gara, purtroppo, terminata oggi e non vinta…

