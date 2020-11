Juventus, Bonucci è stato scelto come uno dei giocatori più amati dal pubblico. Il difensore bianconero ha un intero Stato per lui.

Il calcio è un fenomeno veramente mondiale, con milioni di fan in tutto il mondo. Sono sempre di più le persone che, infatti, si avvicinano a questo sport, che è tra i più diffusi del pianeta. E ora che c’è stata la morte di Diego Armando Maradona, sono tantissime le persone in lutto il mondo che stanno confermando non solo la grandezza del campione ma anche l’amore per questa disciplina. Ecco perché il famoso portale web soccer.com ha voluto un po’ investigare entro i propri confini, ovvero gli Stati Uniti d’America, chi sia il giocatore più amato. O, almeno, quale sia il più amato in ogni singolo Paese, quasi fossero le elezioni presidenziali.

Juventus, Bonucci tra i calciatori più amati in America – FOTO

Per avere una statistica del calciatore più amato in ogni singolo Paese si è usata una tecnica molto particolare. Non sono state fatte indagini o delle interviste, ovviamente in questo periodo non è proprio consigliato girare con un microfono. Così si sono andati ad analizzare i dati delle vendite delle magliette, Stato per Stato, selezionando così il “più amato” del Paese. Ebbene in South Dakota ha vinto Bonucci. E’ stata la sua maglia la più venduta negli ultimi due mesi nello Stato. Negli altri ci sono state vittorie schiaccianti di Messi, qualche Ronaldo, tanti Pulisic e persino Rashford.

