Covid, in Sicilia nuova ordinanza: quando entra in vigore e cosa cambia

Covid, il governatore della Sicilia Nello Musumeci firmerà presto una nuova ordinanza che sarà valida fino al nuovo Dpcm del 4 dicembre

L’emergenza Covid continua ad essere molto preoccupante in tutta Italia, nonostante i numeri siano in calo da qualche giorno. Con l’ultimo Dpcm emanato dal Governo qualche settimana fa, l’indice Rt si è notevolmente abbassato e alcune regioni presto usciranno dalla zona rossa. In questi giorni, si sta mettendo a punto il nuovo Dpcm, che entrerà in vigore a partire dal 4 dicembre.

In attesa delle nuove misure, intanto, alcuni territori stanno agendo d’anticipo. Nello specifico, secondo quanto appreso da Adnkronos in Sicilia ci sarà presto una nuova ordinanza. Il presidente Nello Musumeci la firmerà in queste ore, rendendola valida fino a quando ci saranno le strette aggiornate del nuovo Dpcm. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambia in Sicilia a partire dalla mezzanotte di oggi.

Covid, cosa cambia in Sicilia con la nuova ordinanza

Con la nuova ordinanza anti Covid, in Sicilia cambieranno alcune cose a partire dalla mezzanotte di oggi e (almeno) fino al prossimo Dpcm del 4 dicembre. Innanzitutto, bar e ristoranti riapriranno al pubblico fino alle ore 18, mentre non ci sono limiti per la consegna. Restano invece chiuse le scuole superiori, così come i teatri, i parchi e i cinema. Per ciò che riguarda i mezzi pubblici, confermato il limite massimo di capienza del 50%. Anche i centri commerciali continueranno ad essere chiusi solamente la domenica.

Parlando invece di spostamenti, sarà consentito farlo da un comune all’altro senza alcuna autocertificazione, ma rimane comunque valido il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. In attesa di ulteriori comunicazioni da parte del governo siciliano, le misure resteranno in vigore dalla mezzanotte di oggi e fino al nuovo Dpcm

