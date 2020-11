Elisabetta Canalis, allenamento particolare: quel dettaglio spiazza i fan come si vede in una delle ultime Storie pubblicate dalla sarda. La 42enne originaria di Sassari è in grande forma e mostra a tutti il suo corpo mozzafiato.

Elisabetta Canalis figura, senza ombra di dubbio, tra i volti femminili più attraenti e corteggiati della televisione italiana. La 42enne originaria di Sassari vive da anni ormai in California con la sua bellissima famiglia, ma sono in tantissimi a seguirla su Instagram dove vanta al momento poco meno di 3 milioni di follower. Le sue Foto sono sempre parecchio intriganti, al pari delle sue Storie che mettono spesso in risalto tutto il fascino della Canalis.

Elisabetta Canalis, allenamento particolare: spunta un dettaglio

In una delle ultime Storie pubblicate, si vede la straordinaria Elisabetta Canalis allenarsi ed mettere in mostra un corpo che ha pochi eguali in circolazione. Le sue curve sono perfette e il popolo maschile di Instagram non può fare altro che applaudire la bellissima sassarese. C’è, però, anche un altro dettaglio che spiazza tutti: Elisabetta, infatti, sembra allenarsi in balcone e attraverso i vetri si intravede una vista da favola. Ecco la Storia pubblicata poco fa sulla sua pagina Instagram:

