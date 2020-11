Youtube, diventa una webstar impersonando Gesù Cristo

Youtube, un uomo è diventato una star dei social impersonando gesù e creando dei vlog che sono seguiti in tutto il mondo.

Nonostante fino a qualche anno fa fosse semplicemente impensabile, oggi fare lo youtuber significa svolgere una professione vera e propria, che in alcuni casi permette di guadagnare tanto divertendosi. E negli anni la piattaforma si è popolata di vere e proprie webstar che attraverso vlog, sketch, dirette che hanno fatto appassionare gli utenti di tutto il mondo. E una delle webstar più famoso è Gesù. Si, perché il Figlio di Dio ha un suo canale su youtube anche se molti resteranno delusi nello scoprire che Herbert Christ non è la figura di cui ci raccontano i vangeli. Si tratta di un uomo che vive a Portland e che ha aperto un canale per diffondere il messaggio cristiano in un modo decisamente non convenzionale.

Youtube, prima di diventare Gesù l’uomo lavorava come fotografo

In passato Christ era un mormone e lavorava come fotografo ai matrimoni. Poi è arrivata quella che definisce la svolta della sua vita. Ha deciso che non era più felice e che voleva seguire la sua fede in modo ancora più estremo abbandonando tutto. E così ha iniziato a fare video su Fiverr per poi passare poco tempo dopo su Youtube dove ormai sono in molti a contattarlo per poter avere un videomessaggio di confronto da parte del figlio di Dio. Ma Christ si crede davvero Gesù? La sua famiglia, che lo ha nel frattempo ripudiato, e la moglie tempo fa gli ha fatto causa in tal senso per ottenere l’affidamento esclusivo dei figli. Ma il tribunale ha stabilito che l’uomo è perfettamente cosciente di interpretare un personaggio e che piuttosto ha semplicemente capito alla perfezione come utilizzare i social per veicolare i messaggi che desidera.

