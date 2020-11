Maradona è morto, Raffaella Carrà lo ricorda con un breve e intenso messaggio che sta facendo commuovere tutti.

Diego Armando Maradona non era soltanto il calciatore più forte del mondo, almeno per la maggioranza degli esperti, ma aera anche un simbolo. Parliamo di un campione che è nato nel nulla, dal nulla, ed è diventato leggenda con una parabola ascendente che ha pochissimi eguali. E a cui soltanto lui, da solo, sabotandosi, è riuscito a mettere un freno, con la droga, con la sregolatezza, con l’autodistruzione. Purtroppo nella giornata di ieri, a 60 anni, il mancino nato in Argentina è morto. Un evento veramente incredibile, che nessuno si aspettava, non così presto almeno. Certamente El Diez non era in perfette condizioni, anzi, ma nessuno si aspettava che potesse morire così presto.

Maradona, Raffaella Carrà: “Ciao caro amico, ci mancherai”

Oggi è una giornata dolorosa, in cui tutti, ma proprio tutti, stanno scrivendo dei messaggi di affetto e di compassione nei confronti del fantasista. Tra i tantissimi che hanno salutato Maradona spicca certamente una personalità amatissima in Italia e non solo come Raffaella Carrà. La donna infatti ha scritto, come riporta Leggo, che questa notizia è veramente molto triste. “Caro, caro Amico mio soffro tanto e prego, ci hai lasciato troppo presto. Ti voglio bene”, è il ricordo di Raffaella Carrà, che con Maradona ha avuto a che fare. Infatti in uno degli episodi della sua trasmissione più famosa, “Carramba che fortuna”. In un episodio record, del 1988, infatti, la donna rimise in contatto El Diez con tutti i suoi compagni di squadra del Napoli.

