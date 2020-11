Morto Christophe Dominici, il rugbysta sfidò l’Italia nel 6 Nazioni

Morto Christophe Dominici, ala della Francia che per diverse volte era stato anche avversario dell’Italia nel 6 Nazioni di rugby

Il mondo del rubgy, non solo quello francese, piange uno dei suoi grandi protagopnisti a cavallo tra gli anni Novanta e l’inizio del secolo attuale. A 48 anni è morto oggi Christophe Dominici, storica ala di Stade Français e Tolone ma anche della Francia che diverde volte aveva sfidato l’Italia nel 6 Nazioni. Complessivamente aveva 67 presenze in Nazionale, aanche in Coppa del Mondo.

Secondo le prime ricostruzioni, quello di Dominici sarebbe un suicidio. L’ex giocatore è stato ritrovatoprivo di vita accanto ad un edificio abbandonato al Parc di Saint-Cloude, a Parigi. In base alle testimonianze, sarebbe salito in cima al palazzo e poi si sarebbe lasciato cadere nel vuoto. E torna in mente adesso che già dopo la Coppa del Mopndo nel 1999 aveva sofferto di depressione.