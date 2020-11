FIFA 21, nessun aggiornamento next-gen per la versione PC. Una decisione che sta facendo veramente tanto rumore.

FIFA 21 è l’ultimo capitolo della gloriosa saga di titoli sportivi e simulatori calcistici che ogni anno conquistano il mercato dei videogames. Sono milioni i giocatori del titolo sportivo sviluppato dai canadesi di EA, che vantano diverse IP di simulazione sportiva nel proprio portfolio. E senza dubbio il più famoso, almeno in Europa, è proprio il loro titolo calcistico, che a ottobre è arrivato al 21esimo anno consecutivo. Un brand storico, giocato non soltanto da tante persone comuni ma anche dagli stessi giocatori, che continuano ad aumentare la fama del marchio, ai danni di PES. Ultimamente però le cose si sono complicate, con Zlatan Ibrahimovic e Gareth Bale che stanno iniziando una causa legale contro l’EA, affermando che non hanno mai firmato nulla per la cessione del proprio volto e della propria immagine.

FIFA 21, nessun aggiornamento next-gen per PC

Mentre l’EA potrebbe dover iniziare a fronteggiare delle cause legali con i calciatori, arrivano novità anche per quanto concerne l’aggiornamento next-gen. Mentre le versioni per Xbox Series X e Playstation 5 vedranno un importante aggiornamento, il PC non sarà compreso nei miglioramenti della next-gen. EA ha spiegato che è stata una mossa per non escludere chi ha un PC vecchio e non performante. Ecco le dichiarazioni del produttore esecutivo di FIFA 21 Aaron McHardy: “Le specifiche minime avrebbero dovuto raggiungere un punto”, ha detto, “che avrebbe tenuto fuori delle persone, perché non sarebbero state più in grado di giocare”.

